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Юрист рассказал, как вернуть долг без расписки - РИА Новости, 16.06.2026
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04:30 16.06.2026
Юрист рассказал, как вернуть долг без расписки

Хаминский: для возврата долга без расписки, надо доказать факт передачи денег

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для возврата денег, отданных без расписки, гражданину РФ необходимо доказать факт передачи денег в долг и его размер.
  • Договор займа требует обязательной письменной формы, если его сумма превышает 10 тысяч рублей или если заимодавцем выступает юридическое лицо.
  • Доказательствами займа могут служить банковский перевод, переписка с заемщиком, частичный возврат денег или признание долга в переписке.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Гражданину РФ для возврата денег, отданных без расписки, необходимо доказать факт передачи денег в долг и его размер, например, через поступление на банковский счет, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Для заимодавца основной проблемой станет доказать, что заем вообще был, а также его размер и срок возврата. Проще говоря, чтобы вернуть деньги, придется доказать сам факт передачи денег, что это был именно заем, а не дарение, и размер долга", - рассказал Хаминский.
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Юрист напомнил, что по общему правилу договор займа требует обязательной письменной формы, если его сумма превышает 10 тысяч рублей, либо если заимодавцем выступает юридическое лицо.
"Такой договор может быть составлен в виде расписки и должен включать информацию о сторонах, сумму займа, срок и порядок возврата. Несоблюдение простой письменной формы не делает договор недействительным, однако лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания при спорах", - обратил внимание Хаминский.
Как отметил юрист, доказанный факт перевода денег через банк может стать существенной помощью в возврате долга.
"Поступление денежных средств на расчетный счет заемщика уже накладывает на него обязательства. Даже если заимодавцу не удастся доказать, что это был заем, указанные деньги можно будет признать неосновательным обогащением и вернуть по этому основанию", - подчеркнул Хаминский.
Кроме того, среди прочих возможных доказательств займа юрист назвал переписку гражданина с заемщиком, из которой следует, что заем был, что есть обсуждение срока возврата. Доказательствами в суде также могут стать частичный возврат денег или признание долга в переписке, добавил Хаминский.
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