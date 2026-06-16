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В ДНР шесть человек во вторник пострадали при атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 16.06.2026
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В ДНР шесть человек во вторник пострадали при атаках дронов ВСУ

В ДНР шесть мирных жителей во вторник пострадали при атаках дронов ВСУ

© РИА Новости / Алексей МайшевМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Машины скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шесть мирных жителей в ДНР пострадали из-за атак ударных дронов ВСУ.
  • Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Шесть мирных жителей ДНР пострадали во вторник из-за атак ударных дронов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Шесть мирных жителей республики пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
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Глава региона уточнил, что в Волновахском муниципальном округе ранения средней степени тяжести получили двое мужчин.
В городском округе Енакиево ранения средней степени тяжести получил мужчина.
В городском округе Дебальцево ранения средней степени тяжести получил мужчина. В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получила женщина. В Пролетарском районе Донецка также пострадала женщина.
"Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления", - добавил Пушилин.
Глава региона также сообщил о повреждениях, нанесенных атаками со стороны ВСУ.
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