В Котельниче возбудили дело после попытки мужчины прикурить от Вечного огня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кировской области возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.
- Местный житель попытался прикурить от Вечного огня на территории мемориального комплекса в городе Котельниче.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в Кировской области после того, как местный житель попытался прикурить от Вечного огня, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, во вторник утром мужчина, находясь на территории мемориального комплекса "Обелиск воинам-рабочим ДОКа, погибшим в годы Великой Отечественной войны" в городе Котельниче, попытался прикурить сигарету в чаше Вечного огня.
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6 ноября 2025, 14:47