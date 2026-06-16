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В Котельниче возбудили дело после попытки мужчины прикурить от Вечного огня - РИА Новости, 16.06.2026
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21:51 16.06.2026
В Котельниче возбудили дело после попытки мужчины прикурить от Вечного огня

СК завел дело после попытки жителя Кировской области прикурить от Вечного огня

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кировской области возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.
  • Местный житель попытался прикурить от Вечного огня на территории мемориального комплекса в городе Котельниче.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в Кировской области после того, как местный житель попытался прикурить от Вечного огня, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, во вторник утром мужчина, находясь на территории мемориального комплекса "Обелиск воинам-рабочим ДОКа, погибшим в годы Великой Отечественной войны" в городе Котельниче, попытался прикурить сигарету в чаше Вечного огня.
"В отношении 48-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Следователи СК устанавливают все обстоятельства совершенного преступления", - говорится в сообщении.
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