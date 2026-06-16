Юрист рассказала, когда женщина может уйти в отпуск по беременности и родам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При обычной беременности женщина может уйти в отпуск по беременности и родам с 30-й недели, а при многоплодной беременности — с 28-й недели.
- Продолжительность отпуска по беременности и родам зависит от типа беременности: при стандартной беременности без осложнений отпуск составляет 140 дней, при осложненных родах — 156 дней, при многоплодной беременности — 194 дня.
- При родах на сроке от 22 до 30 недель продолжительность отпуска составляет 156 дней с даты родов.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Женщина может уйти в отпуск по беременности и родам при обычной беременности с 30-й недели, а при многоплодной беременности с 28-й недели, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации юристов России Евгения Балдина.
"В отпуск по беременности и родам можно уйти при обычной беременности с 30-й недели, при многоплодной беременности с 28-й недели, при проживании или работе в местности, загрязненной радиацией, - с 27-й недели, при усыновлении ребенка младше 3 месяцев - со дня усыновления", - сказала Балдина.
Юрист добавила, что продолжительность отпуска разная и зависит от того, какая беременность. Если беременность стандартная и без осложнений, то продолжительность отпуска составляет 140 дней (70 дней до родов и 70 после). Она также уточнила, что при осложненных родах - 156 дней (70 дней до родов и 86 после), при многоплодной беременности - 194 дня (84 дня до родов и 110 после), при родах на сроке от 22 до 30 недель - 156 дней с даты родов.
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