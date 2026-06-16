Юрист рассказала, когда женщина может уйти в отпуск по беременности и родам

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Женщина может уйти в отпуск по беременности и родам при обычной беременности с 30-й недели, а при многоплодной беременности с 28-й недели, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров при МГЮА им. Кутафина и Ассоциации юристов России Евгения Балдина.

"В отпуск по беременности и родам можно уйти при обычной беременности с 30-й недели, при многоплодной беременности с 28-й недели, при проживании или работе в местности, загрязненной радиацией, - с 27-й недели, при усыновлении ребенка младше 3 месяцев - со дня усыновления", - сказала Балдина.

Юрист добавила, что продолжительность отпуска разная и зависит от того, какая беременность. Если беременность стандартная и без осложнений, то продолжительность отпуска составляет 140 дней (70 дней до родов и 70 после). Она также уточнила, что при осложненных родах - 156 дней (70 дней до родов и 86 после), при многоплодной беременности - 194 дня (84 дня до родов и 110 после), при родах на сроке от 22 до 30 недель - 156 дней с даты родов.