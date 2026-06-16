© УФСБ России по Забайкальскому краю Задержание жителя Читы за госизмену

Появились подробности о задержанном в Чите агенте украинских спецслужб

Краткий пересказ от РИА ИИ Спецслужбы Украины завербовали мужчину для диверсионной деятельности на территории России.

Задержанный за госизмену мужчина прибыл из-за рубежа, легализовался и устроился на работу.

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Задержанный за госизмену мужчина по вербовке спецслужб Украины прибыл в Россию из-за рубежа для организации диверсий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

« "Задержанный за госизмену мужчина прибыл в Россию, легализовался. Для прикрытия устроился на работу", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что задержанный - 1987 года рождения.