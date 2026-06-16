Появились подробности о задержанном в Чите агенте украинских спецслужб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецслужбы Украины завербовали мужчину для диверсионной деятельности на территории России.
- Задержанный за госизмену мужчина прибыл из-за рубежа, легализовался и устроился на работу.
ВЛАДИВОСТОК, 16 июн - РИА Новости. Задержанный за госизмену мужчина по вербовке спецслужб Украины прибыл в Россию из-за рубежа для организации диверсий, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Управление ФСБ России по Забайкальскому краю во вторник сообщило о задержании в Чите мужчины, которого завербовали спецслужбы Украины для диверсионно-террористической деятельности на территории России.
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"Задержанный за госизмену мужчина прибыл в Россию, легализовался. Для прикрытия устроился на работу", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что задержанный - 1987 года рождения.
Ранее сообщалось, что фигурант прошел спецподготовку, его основной задачей был сбор и передача противнику сведений о критически важных объектах региона. Уголовное дело возбуждено по статье 275 УК РФ (государственная измена) и статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).