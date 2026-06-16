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Франшиза о Чебурашке может получить продолжение - РИА Новости, 16.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:50 16.06.2026 (обновлено: 10:05 16.06.2026)
Франшиза о Чебурашке может получить продолжение

Слащева: франшиза о Чебурашке может получить продолжение после третьего фильма

© Централ Партнершип (2022)Кадр из фильма "Чебурашка"
Кадр из фильма Чебурашка - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Централ Партнершип (2022)
Кадр из фильма "Чебурашка"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франшиза о Чебурашке может получить продолжение после выхода третьей части фильма 1 января.
  • Уже существует сериал о Чебурашке, который запустился в сентябре прошлого года и состоит из коротких эпизодов по 7 минут.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Франшиза о любимом персонаже Чебурашке может получить продолжение после выхода третьей части фильма, сообщила в интервью РИА Новости председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
"Если говорить о полнометражных проектах, то мы все ждем выхода фильма "Чебурашка 3" 1 января. В этой части появится настоящая семья Чебурашки. Это будет очень теплый семейный фильм. Честно скажу, мы не собираемся на этом останавливаться, поэтому, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы", - сказала она, отвечая на вопрос о том, сколько еще частей о Чебурашке могут снять.
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Кроме того, Слащева отметила, что созданы не только новые фильмы о Чебурашке, существует сериал, который запустился в сентябре прошлого года. "Это короткие эпизоды по 7 минут. Его очень полюбили дети и их родители", - добавила она.
Фильм "Чебурашка" о знаменитом литературном и анимационном персонаже снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей. Сиквел "Чебурашка 2" вышел в российском прокате 1 января 2026 года. Картина также собрала в прокате более 6 миллиардов рублей.
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