Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франшиза о Чебурашке может получить продолжение после выхода третьей части фильма 1 января.
- Уже существует сериал о Чебурашке, который запустился в сентябре прошлого года и состоит из коротких эпизодов по 7 минут.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Франшиза о любимом персонаже Чебурашке может получить продолжение после выхода третьей части фильма, сообщила в интервью РИА Новости председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
"Если говорить о полнометражных проектах, то мы все ждем выхода фильма "Чебурашка 3" 1 января. В этой части появится настоящая семья Чебурашки. Это будет очень теплый семейный фильм. Честно скажу, мы не собираемся на этом останавливаться, поэтому, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы", - сказала она, отвечая на вопрос о том, сколько еще частей о Чебурашке могут снять.
Кроме того, Слащева отметила, что созданы не только новые фильмы о Чебурашке, существует сериал, который запустился в сентябре прошлого года. "Это короткие эпизоды по 7 минут. Его очень полюбили дети и их родители", - добавила она.
Фильм "Чебурашка" о знаменитом литературном и анимационном персонаже снял режиссер Дмитрий Дьяченко. Кинопремьера состоялась 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката. Сборы в России и других странах СНГ превысили 7 миллиардов рублей. Сиквел "Чебурашка 2" вышел в российском прокате 1 января 2026 года. Картина также собрала в прокате более 6 миллиардов рублей.
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