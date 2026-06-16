Британия расширила антироссийские санкции на 70 позиций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 70 позиций, добавив в него 32 организации из РФ и других стран.
- Под ограничения попали российские банки, страховые компании, производственные компании и компании, связанные с судоходством, а также 27 судов под разными флагами.
ЛОНДОН, 16 июн - РИА Новости. Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 70 позиций, добавив в него 32 организации из РФ и других стран, в том числе Wildberries банк и "Яндекс банк", а также 11 лиц и 27 судов, следует из документа, опубликованного британским минфином.
В частности, под ограничения попал ряд российских банков, в том числе Wildberries банк, "Яндекс банк", Еврофинанс Моснарбанк, банк "Вятич" и один лаосский банк.
Кроме того, в список попали российские страховые компании Росгосстрах и Баланс страхование, ряд российских производственных компаний, АО "Морские Навигационные Системы" и другие компании, связанные с судоходством, а также компании из Китая, Турции и Таиланда.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.