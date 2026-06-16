Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший командующий ВМС Великобритании Том Шарп назвал захват танкера Smyrtos циничным шагом для укрепления позиций премьер-министра Кира Стармера.
- По его мнению, это попытка таким образом укрепить позиции премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Захват танкера Smyrtos - не более чем глубоко циничный шаг, необходимый, чтобы укрепить позиции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил бывший командующий ВМС страны Том Шарп.
"Это глубоко циничный ход, чтобы придать нашей обороне и Стармеру надежный вид", - цитирует бывшего высокопоставленного военного газета Daily Express.
Газета напоминает, что прошлая неделя была для Стармера особенно тяжелой, потому что министр обороны Великобритании Джон Хили и замминистра обороны Великобритании Алистер Карнс ушли в отставку на фоне углубляющегося провала в финансировании для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности.
Как утверждает британское МО, задержание якобы проводилось в соответствии с нормами британского и международного права. По данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, Smyrtos ходит под флагом Камеруна, последним портом захода танкера была Усть-Луга.