Экс-командующий ВМС Британии назвал захват танкера Smyrtos циничным шагом

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Захват танкера Smyrtos - не более чем глубоко циничный шаг, необходимый, чтобы укрепить позиции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил бывший командующий ВМС страны Том Шарп.