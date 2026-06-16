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Экс-командующий ВМС Британии назвал захват танкера Smyrtos циничным шагом - РИА Новости, 16.06.2026
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05:59 16.06.2026 (обновлено: 06:22 16.06.2026)
Экс-командующий ВМС Британии назвал захват танкера Smyrtos циничным шагом

Экс-командующий ВМС Британии Шарп назвал захват танкера Smyrtos циничным шагом

© Фото : Marine TrafficНефтяной танкер Smyrtos
Нефтяной танкер Smyrtos - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото : Marine Traffic
Нефтяной танкер Smyrtos . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший командующий ВМС Великобритании Том Шарп назвал захват танкера Smyrtos циничным шагом для укрепления позиций премьер-министра Кира Стармера.
  • По его мнению, это попытка таким образом укрепить позиции премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Захват танкера Smyrtos - не более чем глубоко циничный шаг, необходимый, чтобы укрепить позиции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил бывший командующий ВМС страны Том Шарп.
Утром 14 июня Британия задержала в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.
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"Это глубоко циничный ход, чтобы придать нашей обороне и Стармеру надежный вид", - цитирует бывшего высокопоставленного военного газета Daily Express.
Газета напоминает, что прошлая неделя была для Стармера особенно тяжелой, потому что министр обороны Великобритании Джон Хили и замминистра обороны Великобритании Алистер Карнс ушли в отставку на фоне углубляющегося провала в финансировании для выполнения обязательств по наращиванию обороноспособности.
Как утверждает британское МО, задержание якобы проводилось в соответствии с нормами британского и международного права. По данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, Smyrtos ходит под флагом Камеруна, последним портом захода танкера была Усть-Луга.
Ранее посольство России в Лондоне сообщило РИА Новости, что граждан России на борту задержанного Великобританией танкера Smyrtos нет. В РФ ранее называли подобные действия Запада "пиратством XXI века".
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