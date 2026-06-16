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В Рязанской области сбили три БПЛА - РИА Новости, 16.06.2026
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17:54 16.06.2026
В Рязанской области сбили три БПЛА

Малков: в Рязанской области сбили еще три БПЛА пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА, пострадавших нет.
  • В Сараевском округе произошло возгорание нежилого здания на дачном участке.
РЯЗАНЬ, 16 июн - РИА Новости. Еще три БПЛА сбиты над территорией Рязанской области, пострадавших нет, произошло возгорание нежилого здания на дачном участке, сообщил губернатор Павел Малков.
Утром во вторник Малков сообщал об одном сбитом ночью над территорией региона БПЛА.
"Днем сбиты три БПЛА. Пострадавших нет. В Сараевском округе произошло возгорание нежилого здания на дачном участке. На месте работают оперативные службы", - написал Малков на платформе "Макс".
Дежурные средства российской ПВО сбили с 7.00 до 14.00 мск вторника 151 украинский беспилотник над Азовским и Черным морями и более чем 15 регионами, в том числе над Рязанской областью, сообщали в Минобороны РФ.
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Рязанская областьПавел МалковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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