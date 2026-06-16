В Курской области за сутки сбили 108 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки над Курской областью было сбито 108 украинских БПЛА различного типа.

ВСУ 100 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области.

В результате атак пострадали три человека.

КУРСК, 16 июн - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 108 украинских БПЛА различного типа, 100 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, в результате вражеских атак пострадали три человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 15 июня до 09.00 16 июня сбито 108 вражеских беспилотников различного типа. 100 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

По его данным, 11 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

« "В результате атак пострадали три человека. В городе Рыльске 64-летний мужчина, в селе Макеево Рыльского района - 49-летний мужчина. Сегодня утром вражеский дрон атаковал село Рудавец Обоянского района. У 45-летнего мужчины акубаротравма, рваная рана левой височной области", - добавил глава региона.

Он уточнил, что мужчине оказана первая помощь, от госпитализации он отказался.