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В Курской области за сутки сбили 108 украинских БПЛА - РИА Новости, 16.06.2026
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09:32 16.06.2026
В Курской области за сутки сбили 108 украинских БПЛА

Хинштейн: ВСУ за сутки 100 раз атаковали артиллерией Курскую область

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над Курской областью было сбито 108 украинских БПЛА различного типа.
  • ВСУ 100 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области.
  • В результате атак пострадали три человека.
КУРСК, 16 июн - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 108 украинских БПЛА различного типа, 100 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, в результате вражеских атак пострадали три человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 15 июня до 09.00 16 июня сбито 108 вражеских беспилотников различного типа. 100 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
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По его данным, 11 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
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"В результате атак пострадали три человека. В городе Рыльске 64-летний мужчина, в селе Макеево Рыльского района - 49-летний мужчина. Сегодня утром вражеский дрон атаковал село Рудавец Обоянского района. У 45-летнего мужчины акубаротравма, рваная рана левой височной области", - добавил глава региона.
Он уточнил, что мужчине оказана первая помощь, от госпитализации он отказался.
"В результате атак в селе Нижний Мордок Глушковского района повреждена солнечная панель домовладения. В поселке имени Куйбышево Рыльского района повреждена кровля частного дома. В городе Рыльске поврежден легковой автомобиль... В селе Черемошки Льговского района было нарушено электроснабжение в 8 населенных пунктах", - сообщил губернатор.
По словам главы региона, погибших нет.
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