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Состояние 500 богатейших людей мира рекордно выросло за сутки, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2026
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14:38 16.06.2026 (обновлено: 15:04 16.06.2026)
Состояние 500 богатейших людей мира рекордно выросло за сутки, пишут СМИ

Bloomberg: состояние 500 богатейших людей выросло на рекордную сумму за сутки

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки состояние 500 самых богатых людей планеты увеличилось на 336 миллиардов долларов.
  • Совокупный капитал миллиардеров из рейтинга Bloomberg Billionaires Index достиг 13,3 триллиона долларов.
  • Илон Маск разбогател на 164 миллиарда долларов, его состояние оценивается в 1,27 триллиона долларов.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Состояние самых богатых людей мира всего за сутки подскочило на рекордные 336 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg.
"К моменту закрытия торгов в Нью-Йорке 500 самых богатых людей планеты увеличили свои состояния на 336 миллиардов долларов — это самый большой прирост, когда-либо зафиксированный за день", — говорится в публикации.
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В результате совокупный капитал миллиардеров из рейтинга Bloomberg Billionaires Index достиг 13,3 триллиона долларов, что тоже стало рекордом.
Лидер списка Илон Маск разбогател сразу на 164 миллиарда долларов, и теперь его состояние оценивается в 1,27 триллиона. В конце прошлой недели его космическая компания SpaceX вышла на биржу и уже стала шестой по капитализации в мире.
Основатель Meta* Марк Цукерберг прибавил за день 9,16 миллиарда, а сооснователь Oracle Ларри Эллисон — 8,92 миллиарда.
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин стали богаче на 7,61 и 7,01 миллиарда долларов, а основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос — на 6,96 миллиарда.
Накануне основные американские фондовые индексы показали рост — индекс Dow Jones поднялся на 0,92 процента и обновил исторический рекорд, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подскочил на 3,07 процента.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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