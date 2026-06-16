Состояние 500 богатейших людей мира рекордно выросло за сутки, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки состояние 500 самых богатых людей планеты увеличилось на 336 миллиардов долларов.
- Совокупный капитал миллиардеров из рейтинга Bloomberg Billionaires Index достиг 13,3 триллиона долларов.
- Илон Маск разбогател на 164 миллиарда долларов, его состояние оценивается в 1,27 триллиона долларов.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Состояние самых богатых людей мира всего за сутки подскочило на рекордные 336 миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg.
"К моменту закрытия торгов в Нью-Йорке 500 самых богатых людей планеты увеличили свои состояния на 336 миллиардов долларов — это самый большой прирост, когда-либо зафиксированный за день", — говорится в публикации.
В результате совокупный капитал миллиардеров из рейтинга Bloomberg Billionaires Index достиг 13,3 триллиона долларов, что тоже стало рекордом.
Основатель Meta* Марк Цукерберг прибавил за день 9,16 миллиарда, а сооснователь Oracle Ларри Эллисон — 8,92 миллиарда.
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин стали богаче на 7,61 и 7,01 миллиарда долларов, а основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос — на 6,96 миллиарда.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.