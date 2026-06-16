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СМИ: мэр Ниццы после угроз потребовал от премьера Франции уволить министра - РИА Новости, 16.06.2026
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15:08 16.06.2026 (обновлено: 15:40 16.06.2026)
СМИ: мэр Ниццы после угроз потребовал от премьера Франции уволить министра

BFMTV: мэр Ниццы потребовал от премьера Франции уволить министра после угроз

© AP Photo / David NiviereМэр Ниццы Эрик Сьотти
Мэр Ниццы Эрик Сьотти - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / David Niviere
Мэр Ниццы Эрик Сьотти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Ниццы Эрик Сьотти потребовал от премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню уволить министра транспорта Филиппа Табаро.
  • Причина требования — якобы имевшие место публичные оскорбления и угрозы со стороны Табаро в адрес Сьотти во время визита президента Франции в Ниццу.
  • Напряженность между политиками усилилась из-за их прошлого членства в партии «Республиканцы» и политического соперничества на местном уровне.
ПАРИЖ, 16 июн – РИА Новости. Мэр французской Ниццы Эрик Сьотти направил премьер-министру страны Себастьяну Лекорню письмо с требованием уволить министра транспорта из-за оскорблений и угроз, сообщил во вторник телеканал BFMTV.
"Мэр Ниццы потребовал от премьер-министра уволить Филиппа Табаро после "публичных оскорблений" и "угроз совершить преступление", которые якобы были озвучены в рамках поездки главы государства (Эммануэля Макрона – ред.) в Ниццу", - говорится в материале.
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В минувшее воскресенье французский президент и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили Ниццу. Среди сопровождавших их людей был и министр транспорта Франции Табаро. Как сообщает издание Canard Enchaîné, он очень громко и в присутствии нескольких свидетелей назвал мэра "карликом", а затем якобы подошел к нему и тихо пригрозил, что заставит того "исчезнуть".
Оба политика ранее состояли в правой партии "Республиканцы", однако громкий уход Сьотти усилил напряженность между ними, передает BFMTV. Их отношения также усугубляет политическое соперничество на местном уровне, в частности в преддверии выборов в Сенат, сообщает телеканал.
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