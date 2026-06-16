СМИ: мэр Ниццы после угроз потребовал от премьера Франции уволить министра

Оба политика ранее состояли в правой партии "Республиканцы", однако громкий уход Сьотти усилил напряженность между ними, передает BFMTV. Их отношения также усугубляет политическое соперничество на местном уровне, в частности в преддверии выборов в Сенат, сообщает телеканал.