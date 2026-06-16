Мэр Нижнего Новгорода рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Силы ПВО сработали в Нижнем Новгороде, отразив атаку БПЛА.

На одном из объектов зафиксировали локальные незначительные повреждения, пострадавших нет.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Незначительные повреждения зафиксированы на одном из объектов в Нижнем Новгороде после отражения атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

« "Силы ПВО сегодня работали в Нижнем Новгороде. На одном из объектов были зафиксированы локальные незначительные повреждения, жилая инфраструктура не затронута. Пострадавших нет", - написал Шалабаев в канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.