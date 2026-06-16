Рейтинг@Mail.ru
Мэр Нижнего Новгорода рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 16.06.2026
Мэр Нижнего Новгорода рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ

Шалабаев сообщил о повреждениях на объекте в Нижнем Новгороде после атаки БПЛА

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Нижний Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сработали в Нижнем Новгороде, отразив атаку БПЛА.
  • На одном из объектов зафиксировали локальные незначительные повреждения, пострадавших нет.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Незначительные повреждения зафиксированы на одном из объектов в Нижнем Новгороде после отражения атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил мэр Юрий Шалабаев.
«
"Силы ПВО сегодня работали в Нижнем Новгороде. На одном из объектов были зафиксированы локальные незначительные повреждения, жилая инфраструктура не затронута. Пострадавших нет", - написал Шалабаев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение дня с 07.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе над Нижегородской областью.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНижний НовгородНижегородская областьЮрий ШалабаевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала