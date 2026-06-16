Мэр Нижнего Новгорода рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сработали в Нижнем Новгороде, отразив атаку БПЛА.
- На одном из объектов зафиксировали локальные незначительные повреждения, пострадавших нет.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Незначительные повреждения зафиксированы на одном из объектов в Нижнем Новгороде после отражения атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил мэр Юрий Шалабаев.
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"Силы ПВО сегодня работали в Нижнем Новгороде. На одном из объектов были зафиксированы локальные незначительные повреждения, жилая инфраструктура не затронута. Пострадавших нет", - написал Шалабаев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что оперативные службы продолжают работу на месте происшествия.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение дня с 07.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе над Нижегородской областью.
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