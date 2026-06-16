ВСУ атаковали Белгородскую область 169 БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области с помощью 169 БПЛА, восемь мирных жителей ранены.
- В ходе атак повреждены 18 частных домовладений, три инфраструктурных объекта, предприятие, два складских помещения, коммерческий объект и 22 транспортных средства.
- По информации врио губернатора Александра Шуваева, ВСУ за минувшие сутки 58 раз атаковали территорию Белгородской области, применив авиацию и артиллерию.
БЕЛГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области 169 БПЛА, восемь мирных жителей ранены, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 55 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 13 снарядов в ходе четырех обстрелов, 111 БПЛА были сбиты и подавлены. Кроме того, 9 взрывных устройств были сброшены с четырех БПЛА. За отчетный период различные повреждения выявлены в 18 частных домовладениях, трех инфраструктурных объектах, предприятии, двух складских помещениях, коммерческом объекте и 22 транспортных средствах.
"В Волоконовском округе в селе Борисовка в результате атаки дрона ранен мирный житель… В Грайворонском округе… один раз сброшены 3 взрывных устройства с БПЛА и нанесены удары 25 беспилотников, 16 из которых подавлены и сбиты. В районе села Дорогощь в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранены двое мужчин", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, над Алексеевским, Вейделевским, Корочанским и Старооскольским округами сбиты 18 беспилотников, по Валуйскому округу произведены атаки 13 беспилотников, 11 из которых сбиты и подавлены, пострадала женщина. Уточняется, что Белгородский, Борисовский, Губкинский и Ракитянский округа атакованы 48 беспилотниками, 32 из которых сбиты и подавлены, по Краснояружскому округу в ходе 4 обстрелов выпущено 13 боеприпасов, 3 раза сброшены 6 взрывных устройств с БПЛА и произведены атаки 39 беспилотников, 19 из которых подавлены и сбиты.
"В Шебекинском округе… произведены атаки 25 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона на остановке ранены двое: мужчина и женщина. В тяжелом состоянии они госпитализированы в областную клиническую больницу. В хуторе Ржавец от удара дрона по "Газели" пострадал водитель… Обратился мужчина, получивший акубаротравму и слепые осколочные ранения грудной клетки от атаки дрона в селе Новая Таволжанка", - заявили в оперштабе.
По данным врио губернатора Александра Шуваева в Telegram-канале, за минувшие сутки ВСУ 58 раз атаковали территорию Белгородской области, противник совершил четыре обстрела с применением авиации и артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18