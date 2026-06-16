Глава "Базальт СПО" раскрыл план компании после сделки с "Ростелекомом"

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сделка с "Ростелекомом" в 2025 году стала для компании " Сделка с "Ростелекомом" в 2025 году стала для компании " Базальт СПО " качественно новым этапом, отметил генеральный директор организации Сергей Трандин.

Он рассказал, что ИТ-кластер получил в лице "Базальт СПО" разработчика с 25-летней экспертизой, независимым репозиторием свободного ПО "Сизиф" (6+) и мощной линейкой системных продуктов.

"Стратегия "Базальт СПО" нацелена на формирование и развитие в собственной среде разработки продуктов, востребованных рынком. Мы обеспечиваем заказчикам и технологическим партнерам возможность применить платформенный подход к построению и развитию ИТ-инфраструктуры: не "лоскутное одеяло", а инфраструктура, выстроенная на единой пакетной базе и сервисах репозитория", — заявил гендиректор, его слова привели в пресс-службе компании.

Рост продаж при сокращении бюджетов

Трандин впервые публично прокомментировал динамику финансовых показателей за 2025 год. Снижение выручки в компании связывают с реализацией сложных инфраструктурных проектов, требующих длительной предпродажной подготовки, тестирования и доработок, а также с сознательным отказом от повышения стоимости лицензий в условиях сокращения бюджетов заказчиков.

При этом, по его словам, количество приобретенных лицензий и сертификатов выросло более чем на 20%, а их удельная стоимость снизилась.

Преимущества для заказчиков и партнеров

Глава "Базальт СПО" подчеркнул, что заказчики получают доступ к более широкой экосистеме ПО и оборудования, совместимого с продуктами компании, которая пополнилась комплементарными продуктами других участников ИТ-кластера "Ростелекома". Партнеры-интеграторы, в свою очередь, могут расширить продуктовую линейку и увеличить объем продаж.

"Мы практически не меняем нашу партнерскую программу. Требования к партнерам, безусловно, растут, и приятно видеть, что их экспертиза также растет. Из компаний, занимающихся продажами ПО, партнеры выросли в интеграторов, умеющих реализовывать комплексные решения высокого уровня сложности", — отметил Трандин.

Безопасная разработка и сертификация ФСТЭК России

Отдельное место в стратегии занимает безопасная разработка. Трандин сообщил, что компания предпринимает меры для получения сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК), подтверждающего соответствие процессов разработки требованиям ГОСТ Р 56939-2024.

Комментируя опасения рынка о возможном снижении безопасности после передачи полномочий по проверке ПО вендору, Трандин заявил, что эти опасения совершенно беспочвенны.

"Для получения сертификата вендор должен предоставить ФСТЭК России такие же подробные результаты исследований продукта, какие предоставляет аккредитованная лаборатория", - отметил гендиректор.

Подразделение безопасной разработки, уточнил он, является одним из самых многочисленных в компании. В работе команды используются продукты Института системного программирования имени Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) и технологии искусственного интеллекта. Специалисты "Базальт СПО" уже создали и развивают собственный конвейер автоматизации исследований Hantis ("Хантис", 6+), отмеченный премией ФСТЭК России и ИСП РАН. Компания является активным участником Консорциума безопасной разработки ИСП РАН и занимает лидирующие позиции в этом профессиональном сообществе.

Свободный код — союзник в борьбе за безопасность

Говоря о рисках, связанных с использованием открытого кода, гендиректор "Базальт СПО" подчеркнул, что свободный код — не враг, а союзник в борьбе за безопасность. По его словам, доступность исходников позволяет организовать их систематическую проверку, в том числе в рамках консорциума на базе ИСП РАН, созданного по инициативе ФСТЭК России.

Обеспечивать безопасность продуктов компании позволяет собственная инфраструктура разработки, в которую интегрированы инструменты проверки.

"Мы руководствуемся требованиями ФСТЭК России к процессу безопасной разработки. При обнаружении уязвимостей мы их оперативно закрываем. Репозиторий "Сизиф", на базе которого развиваются наши программные продукты, — это среда, которая регулярно подвергается многоуровневому процессу тестирования", - подчеркнул Трандин.

Искусственный интеллект без сокращений

Трандин также подробно изложил подход компании к искусственному интеллекту.

"Базальт СПО" расширяет применение ИИ в разработке, тестировании и анализе кода, а также работает с технологическими партнерами по обеспечению совместимости ИИ-решений и включению их в продукты. В операционных системах "Альт" (6+) доступны инструменты для работы с искусственным интеллектом, которые можно установить из официальных и открытых репозиториев, включая непрерывно обновляемый "Сизиф".

При этом компания не планирует сокращать штат.

"Люди — это безусловная ценность компании. Мы не собираемся увольнять разработчиков по примеру зарубежных вендоров. Приоритетом остается обеспечение технологической независимости, поэтому особое внимание уделяется возможностям использования локальных решений", — резюмировал генеральный директор компании.