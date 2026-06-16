Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк запустил витрину новостроек в мобильном приложении - РИА Новости, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 16.06.2026
Т-Банк запустил витрину новостроек в мобильном приложении

Витрина новостроек появилась в мобильном приложении Т-Банка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Строительство жилья. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Т-Банк запустил в мобильном приложении сервис по подбору квартир в новостройках, сообщили в компании.
На старте доступно более 32 тысяч квартир в новостройках Москвы и Московской области.
«
"Мы стремимся предоставить клиентам решение „под ключ“ на всех этапах сделки — от выбора квартиры до оформления ипотеки и страхования. В дальнейшем мы планируем расширять партнерскую сеть и развивать сервис", — указал вице-президент, директор по кредитованию физических лиц Т-Банка Кирилл Григорьев, его слова приводятся в сообщении.
В приложении сервис можно найти в разделе "Город" — "Все сервисы" или в разделе "Дом" — "Новостройки".
 
ЖильеМоскваМосковская область (Подмосковье)ТехнологииТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала