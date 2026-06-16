Т-Банк запустил витрину новостроек в мобильном приложении

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Т-Банк запустил в мобильном приложении сервис по подбору квартир в новостройках, сообщили в компании.
На старте доступно более 32 тысяч квартир в новостройках Москвы и Московской области.
«
"Мы стремимся предоставить клиентам решение „под ключ“ на всех этапах сделки — от выбора квартиры до оформления ипотеки и страхования. В дальнейшем мы планируем расширять партнерскую сеть и развивать сервис", — указал вице-президент, директор по кредитованию физических лиц Т-Банка Кирилл Григорьев, его слова приводятся в сообщении.
В приложении сервис можно найти в разделе "Город" — "Все сервисы" или в разделе "Дом" — "Новостройки".