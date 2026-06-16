Т-Банк запустил витрину новостроек в мобильном приложении

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"Мы стремимся предоставить клиентам решение „под ключ“ на всех этапах сделки — от выбора квартиры до оформления ипотеки и страхования. В дальнейшем мы планируем расширять партнерскую сеть и развивать сервис", — указал вице-президент, директор по кредитованию физических лиц Т-Банка Кирилл Григорьев, его слова приводятся в сообщении.