Турпоток из России на Бали вырос в четыре раза, рассказал дипломат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пассажиропоток на прямом авиамаршруте Москва — Денпасар в 2025 году вырос почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.
- За первые четыре месяца 2025 года прямыми рейсами Москва — Денпасар воспользовались более 33 тысяч пассажиров.
ДЖАКАРТА, 16 июн - РИА Новости. Пассажиропоток на прямом авиамаршруте Москва - Денпасар на острове Бали в 2025 году вырос почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.
"Продолжается программа прямых рейсов Москва — Денпасар: в 2025 году пассажиропоток на маршруте вырос почти в четыре раза по сравнению с 2024 годом, достигнув почти 92 тысяч человек. За первые четыре месяца этого года им воспользовались более 33 тысяч пассажиров", - рассказал Загайнов в интервью РИА Новости в преддверии юбилейного саммита Россия–АСЕАН в Казани.
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По словам дипломата, развитие прямого авиасообщения способствует дальнейшему росту туристических обменов между Россией и Индонезией, одним из наиболее популярных направлений которой для российских туристов остается Бали.
В сентябре 2024 года авиакомпания "Аэрофлот" возобновила выполнение прямых рейсов между Москвой и Денпасаром. Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией было восстановлено впервые с 2020 года после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Ранее посол России в Индонезии Сергей Толченов заявлял РИА Новости, что прямые рейсы Москва — Денпасар пользуются высоким спросом, а российская сторона готова оказывать поддержку в открытии новых направлений для авиакомпаний и туроператоров России и Индонезии.
Юбилейный саммит Россия–АСЕАН пройдет в Казани 18 июня и будет посвящен 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
В рамках саммита в Казани пройдет 17 июня пройдет деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
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