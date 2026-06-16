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Турпоток из России на Бали вырос в четыре раза, рассказал дипломат - РИА Новости, 16.06.2026
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Туризм
 
07:53 16.06.2026
Турпоток из России на Бали вырос в четыре раза, рассказал дипломат

Загайнов: турпоток из России на Бали вырос благодаря прямым перелетам

© РИА Новости / Роман ШибаевРоссийские граждане в аэропорту Денпасара в очереди на посадку на рейс в Москву
Российские граждане в аэропорту Денпасара в очереди на посадку на рейс в Москву - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Роман Шибаев
Российские граждане в аэропорту Денпасара в очереди на посадку на рейс в Москву. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажиропоток на прямом авиамаршруте Москва — Денпасар в 2025 году вырос почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.
  • За первые четыре месяца 2025 года прямыми рейсами Москва — Денпасар воспользовались более 33 тысяч пассажиров.
ДЖАКАРТА, 16 июн - РИА Новости. Пассажиропоток на прямом авиамаршруте Москва - Денпасар на острове Бали в 2025 году вырос почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.
"Продолжается программа прямых рейсов МоскваДенпасар: в 2025 году пассажиропоток на маршруте вырос почти в четыре раза по сравнению с 2024 годом, достигнув почти 92 тысяч человек. За первые четыре месяца этого года им воспользовались более 33 тысяч пассажиров", - рассказал Загайнов в интервью РИА Новости в преддверии юбилейного саммита Россия–АСЕАН в Казани.
Отдыхающие на пляже Нуса Дуа. Остров Бали - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
На Бали ждут наплыва россиян
23 мая, 04:57
По словам дипломата, развитие прямого авиасообщения способствует дальнейшему росту туристических обменов между Россией и Индонезией, одним из наиболее популярных направлений которой для российских туристов остается Бали.
В сентябре 2024 года авиакомпания "Аэрофлот" возобновила выполнение прямых рейсов между Москвой и Денпасаром. Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией было восстановлено впервые с 2020 года после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
Ранее посол России в Индонезии Сергей Толченов заявлял РИА Новости, что прямые рейсы Москва — Денпасар пользуются высоким спросом, а российская сторона готова оказывать поддержку в открытии новых направлений для авиакомпаний и туроператоров России и Индонезии.
Юбилейный саммит Россия–АСЕАН пройдет в Казани 18 июня и будет посвящен 35-летию отношений России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
В рамках саммита в Казани пройдет 17 июня пройдет деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Путин рассказал о росте турпотока между Россией и Индонезией
10 декабря 2025, 13:31
 
ТуризмРоссияМоскваДенпасарЕвгений ЗагайновСергей ТолченовАэрофлотАссоциация государств Юго-Восточной АзииТуризм
 
 
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