Турпоток из России на Бали вырос в четыре раза, рассказал дипломат

ДЖАКАРТА, 16 июн - РИА Новости. Пассажиропоток на прямом авиамаршруте Москва - Денпасар на острове Бали в 2025 году вырос почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.