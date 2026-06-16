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На нефтебазе на Кубани вспыхнул пожар из-за падения БПЛА - РИА Новости, 16.06.2026
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03:45 16.06.2026 (обновлено: 08:36 16.06.2026)
На нефтебазе на Кубани вспыхнул пожар из-за падения БПЛА

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На нефтебазе в станице Полтавской Краснодарского края возник пожар из-за падения обломков дронов.
  • Погибших и пострадавших нет.
  • Из-за инцидента временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На нефтебазе в Краснодарском крае возник пожар из-за падения обломков дронов, сообщил региональный оперштаб.
«

"Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района. Погибших и пострадавших нет", — написали власти на платформе "Макс".

Из-за инцидента временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
Как рассказало Минобороны, за ночь средства ПВО сбили 172 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Кубанью.
В ответ на атаки ВСУ войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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