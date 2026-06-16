На нефтебазе на Кубани вспыхнул пожар из-за падения БПЛА

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На нефтебазе в Краснодарском крае возник пожар из-за падения обломков дронов, сообщил региональный оперштаб.

"Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района. Погибших и пострадавших нет", — написали власти на платформе " Макс ".

Из-за инцидента временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.

Как рассказало Минобороны, за ночь средства ПВО сбили 172 украинских беспилотника над российскими регионами, в том числе над Кубанью.