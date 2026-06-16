На нефтебазе на Кубани вспыхнул пожар из-за падения БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На нефтебазе в станице Полтавской Краснодарского края возник пожар из-за падения обломков дронов.
- Погибших и пострадавших нет.
- Из-за инцидента временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. На нефтебазе в Краснодарском крае возник пожар из-за падения обломков дронов, сообщил региональный оперштаб.
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"Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района. Погибших и пострадавших нет", — написали власти на платформе "Макс".
Из-за инцидента временно перекрыли трассу между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
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