Постоянная карусель с новыми "вундерваффе" в ВСУ ржавеет все быстрее, но в Киеве недавно нашли очередной железный рецепт победы над Россией — "вундерсолдат".

На днях Зеленский на совещании в кабмине сообщил о кардинальной реформе ВСУ , в рамках которой резко увеличивается денежное содержание военнослужащих и начинается переход с "добровольно бусифицированной" на полностью контрактную армию.

После этого с расшифровкой выступил министр обороны Украины Федоров и рассказал, как все теперь будет красиво: тут и новая контрактная система, и прозрачная схема выплат и наградных, и внедрение контроля нагрузки на военных, и комплекс мер по возвращению "самовольщиков", и разные модные онлайн- и офлайн-механизмы для присоединения к ВСУ, а также "комплексная трансформация процесса рекрутинга и мобилизации". Душещипательная цитата: "Мы строим армию с понятными правилами и уважением к военным". Аплодисменты, дамы плачут, офицеры машут на них веерами.

Но главное сообщение вдруг зауважавший укросолдат министр искусно запрятал среди красивых слайдов: он заявил, что на самом деле главная цель киевского режима на данный момент — "заполнить 30-50 процентов должностей штурмовиков и пехотинцев иностранцами", потому что "пехота сегодня — это самая сложная и самая рискованная работа в мире".

Еще раз по слогам: Киев впервые открыто признал, что "некомплект" украинской армии (ранее "самой большой и мощной в Европе") доходит до половины ее бумажного состава.

Забавно, что еще недавно на Украине и в западных столицах заявления российской стороны о том же самом потужно высмеивались, делались заключения, что в военных действиях чуть ли не наступил коренной перелом. Например, американский Центр стратегических и международных исследований недавно авторитетно заявил, что сейчас "впервые с 2023 года украинские силы отвоевывают больше территорий, чем теряют".

На самом же деле в преддверии поездки Зеленского на саммит G7 Киев сформулировал очередную "победную формулу": у нас полный швах с солдатами, но дайте нам денег — и мы быстро наполним армию наемниками со всего мира и принесем победу над Россией на блюдечке.

Судя по всему, схема эта уже авансом принята. В частности, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен вчера заявила, что ЕС планирует перечислить первый транш 90-миллиардного кредита Украине в размере девяти миллиардов евро уже до конца месяца, а на саммите G7 будет обсуждаться выделение киевскому режиму еще 45 миллиардов.

Все это хорошо и замечательно, вот только никакие миллиарды ВСУ не помогут.

Во-первых, даже если увеличить набор иностранных наемников в разы (что нереально), это все равно не покроет ужасающих потерь ВСУ и роста количества дезертиров. Как сообщил на ПМЭФ Владимир Путин , главной проблемой украинских Вооруженных сил является "катастрофическая нехватка личного состава". В частности, ежемесячные безвозвратные потери составляют около 40 тысяч солдат, из-за чего численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч. Демократическая же "бусификация" дает киевскому режиму лишь 15-16 тысяч человек в месяц, а с боевых позиций ежемесячно бегут по 20 тысяч солдат.

Можно не верить Путину, но тогда давайте послушаем противников и их друзей. По словам депутата Верховной рады Безуглой, "командиры на местах боятся докладывать о потерях или утраченных позициях, из-за чего наверх поступает информация, не имеющая ничего общего с реальностью". В недавнем отчете генерального инспектора Пентагона для конгресса США также сообщается, что "украинские Вооруженные силы столкнулись с серьезным дефицитом личного состава и боеприпасов", в связи с чем "ВСУ пришли к деградации своих возможностей".

Во-вторых, даже самое свежее иностранное наемное "мясо" по своим боевым возможностям в разы уступает "бусифицированным". Американское издание Military Watch Magazine со ссылкой на украинские источники сообщает, что "ВСУ все чаще сетуют на то, что боевая эффективность наемников ниже заявленной". Недавние утечки из украинских Вооруженных сил показывают, что "иностранные наемники ВСУ покидают свои позиции и прячутся с оружием", "дезертирство среди наемников стало проблемой".

По хвастливым заявлениям Зеленского и Федорова, наемники на переднем крае будут получать порядка 6700 долларов в месяц, что является "самой большой зарплатой пехотинцев в мире", и гражданам стран третьего мира такие деньги "могут только сниться".

Однако иностранные граждане как-то не горят желанием сгнить на Украине после тренировочного периода всего в 15 дней, даже несмотря на титанические усилия целой сети частных рекрутинговых центров и вербовочных пунктов по всему миру.