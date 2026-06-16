В Ливане заявили, что Израиль продолжил атаки после соглашения США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Израильская армия продолжила атаки по югу Ливана после объявления о достижении меморандума между США и Ираном, одним из основных пунктов которого является прекращение огня на ливанском направлении.

Во вторник израильская армия нарастила интенсивность атак на юге Ливана относительно понедельника, в результате которых погибли четыре человека, есть раненые.

БЕЙРУТ, 16 июн — РИА Новости. Израильская армия продолжила атаки по югу Ливана во вторник после объявления о достижении меморандума между США и Ираном, одним из основных пунктов которого является прекращение огня на ливанском направлении, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой командир.

"Израильская армия сегодня продолжила атаки на ливанской территории, вражеский беспилотник атаковал автомобиль на кольцевой развязке Кфар-Тибнита, в результате чего погиб его водитель", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, во вторник израильская армия нарастила интенсивность атак на юге Ливана относительно понедельника. В населенном пункте Мейфидун, по его словам, еще один израильский беспилотник атаковал автомобиль, после чего был нанесен удар по тому же месту, когда там собрались местные жители. Затем был атакован второй автомобиль в этом же населенном пункте.

Кроме того, израильский беспилотник атаковал третий автомобиль в населенном пункте Шаукин. Таким образом, общее число атак, по предварительным данным, достигло четырех, в результате погибли четыре человека, есть раненые.

Эвакуацией погибших и пострадавших занимались бригады гражданской обороны исламского комитета здравоохранения шиитского движения "Амаль" и Ливанского красного креста.

Собеседник агентства также сообщил о прерывистом артиллерийском обстреле населенного пункта Набатия-эль-Фаука. А в ночь на вторник артиллерийскому обстрелу также подверглись окрестности района ар-Рейхан в округе Джеззин.

Ливанское движение " Хезболлах " не смотря не многочисленные атаки израиля во вторник не заявляло официально ни о каких ответных боевых операциях.

По данным министерства здравоохранения Ливана, количество погибших в результате израильских атак по стране с 2 марта по 16 июня достигло 3826 человек, 11851 получил ранения. По сравнению с ранее опубликованными данными минздрава число погибших выросло за сутки на 28 человек.