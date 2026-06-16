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В ГАИ рассказали, есть ли безопасная доза алкоголя для водителя - РИА Новости, 16.06.2026
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05:23 16.06.2026 (обновлено: 10:47 16.06.2026)
В ГАИ рассказали, есть ли безопасная доза алкоголя для водителя

МВД: даже в малых дозах алкоголь снижает когнитивные функции

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили
Автомобили - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Госавтоинспекции МВД России сообщили, что безопасной дозы алкоголя для водителя не существует.
  • Водителям не рекомендуется употреблять перед управлением транспортом любые вещества и продукты, способные ухудшить реакцию, внимание и координацию.
  • Следует избегать лекарств с седативным действием и энергетических напитков с избытком кофеина перед поездкой.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Безопасной дозы алкоголя для водителя не существует, даже в малых дозах он снижает когнитивные функции, рассказали РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России.
В Госавтоинспекции порекомендовали водителям перед управлением транспортом не употреблять любые вещества и продукты, способные ухудшить реакцию, внимание и координацию.
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"Прежде всего это алкоголь, который даже в малых дозах снижает когнитивные функции; безопасной дозы для водителя не существует, опасен и остаточный эффект", - сказали в ведомстве.
Также перед поездкой за рулем следует избегать лекарств с седативным действием, например антигистаминных и снотворных препаратов, а также транквилизаторов и других подобных лекарств, так как они вызывают сонливость и заторможенность.
"Нежелательны энергетические напитки и избыток кофеина из-за кратковременного возбуждения с последующим спадом работоспособности", - заключили в Госавтоинспекции.
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ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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