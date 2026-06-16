В ГАИ рассказали, есть ли безопасная доза алкоголя для водителя

Краткий пересказ от РИА ИИ В Госавтоинспекции МВД России сообщили, что безопасной дозы алкоголя для водителя не существует.

Водителям не рекомендуется употреблять перед управлением транспортом любые вещества и продукты, способные ухудшить реакцию, внимание и координацию.

Следует избегать лекарств с седативным действием и энергетических напитков с избытком кофеина перед поездкой.

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Безопасной дозы алкоголя для водителя не существует, даже в малых дозах он снижает когнитивные функции, рассказали РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России.

В Госавтоинспекции порекомендовали водителям перед управлением транспортом не употреблять любые вещества и продукты, способные ухудшить реакцию, внимание и координацию.

"Прежде всего это алкоголь, который даже в малых дозах снижает когнитивные функции; безопасной дозы для водителя не существует, опасен и остаточный эффект", - сказали в ведомстве.

Также перед поездкой за рулем следует избегать лекарств с седативным действием, например антигистаминных и снотворных препаратов, а также транквилизаторов и других подобных лекарств, так как они вызывают сонливость и заторможенность.