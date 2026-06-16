Названа причина смерти актрисы Алисы Песоцкой

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Причиной смерти актрисы из фильма "О чем говорят мужчины" Алисы Песоцкой стала онкология, сообщили РИА Новости в окружении артистки.

Песоцкая скончалась в возрасте 54 лет.

"Я была с ней до конца. Она скончалась от онкологии в 62-й больнице города Красногорск . Двенадцатого апреля ее увезли в больницу, там диагностировали онкологию, после ее перевезли на скорой помощи, прооперировали, выписали домой 12 мая в ее день рождения. Через неделю ей стало хуже, снова вызов скорой, везут опять в Лобнинскую больницу, там долгое ожидание для перевода в больницу, где ей делали операцию", - рассказала собеседница агентства.

Как уточнили в окружении актрисы, она была настроена на борьбу, однако обратилась к врачам слишком поздно.

"Третьего июня к ней приходил священник, соборовал ее и причастил, через несколько часов она скончалась. Она очень хотела жить и была настроена на борьбу. Но, к сожалению, очень поздно обратилась к врачам, и метастазы слишком агрессивно и быстро распространились, были поражены жизненно важные органы", - заключила собеседница агентства.

Актриса была похоронена на Красногорском кладбище города Москва

Песоцкая окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры в 1988 году, после чего играла в Молодежном камерном театре "Славичи".