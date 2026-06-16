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Названа причина смерти актрисы Алисы Песоцкой - РИА Новости, 16.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:38 16.06.2026
Названа причина смерти актрисы Алисы Песоцкой

Причиной смерти актрисы Алисы Песоцкой стала онкология

© Кинокомпания "Квадрат", 2010Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"
Кадр из фильма О чем говорят мужчины - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Кинокомпания "Квадрат", 2010
Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Причиной смерти актрисы из фильма "О чем говорят мужчины" Алисы Песоцкой стала онкология, сообщили РИА Новости в окружении артистки.
Песоцкая скончалась в возрасте 54 лет.
"Я была с ней до конца. Она скончалась от онкологии в 62-й больнице города Красногорск. Двенадцатого апреля ее увезли в больницу, там диагностировали онкологию, после ее перевезли на скорой помощи, прооперировали, выписали домой 12 мая в ее день рождения. Через неделю ей стало хуже, снова вызов скорой, везут опять в Лобнинскую больницу, там долгое ожидание для перевода в больницу, где ей делали операцию", - рассказала собеседница агентства.
Как уточнили в окружении актрисы, она была настроена на борьбу, однако обратилась к врачам слишком поздно.
"Третьего июня к ней приходил священник, соборовал ее и причастил, через несколько часов она скончалась. Она очень хотела жить и была настроена на борьбу. Но, к сожалению, очень поздно обратилась к врачам, и метастазы слишком агрессивно и быстро распространились, были поражены жизненно важные органы", - заключила собеседница агентства.
Актриса была похоронена на Красногорском кладбище города Москва.
Песоцкая окончила актерско-режиссерский курс Всероссийского фонда культуры в 1988 году, после чего играла в Молодежном камерном театре "Славичи".
Широкую известность приобрела благодаря роли дамы с собачкой в фильме "О чем говорят мужчины". Она также работала в сериалах "Врачебная тайна", "Атлантида", "Дом образцового содержания". Последней картиной с ее участием стала военная драма "СВОИ. Баллада о войне", вышедшая в прошлом году.
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