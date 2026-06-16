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Появились кадры задержания украинского агента в Оренбургской области - РИА Новости, 16.06.2026
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10:59 16.06.2026
Появились кадры задержания украинского агента в Оренбургской области

ФСБ показала видео задержания оренбуржца, передавшего Киеву данные для ударов

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ задержала молодого жителя Оренбургской области по подозрению в госизмене.
  • Юноша передавал военной разведке Украины сведения о критически важной инфраструктуре для нанесения по ней ударов беспилотниками.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания молодого жителя Оренбургской области, который передал военной разведке Украины сведения о критически важной инфраструктуре для нанесения по ней ударов.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Оренбургской области юноши, который через Telegram вышел на ГУР МО Украины и по заданию куратора собирал сведения об объектах критически важной инфраструктуры для нанесения по ним ударов беспилотниками. Задержанный арестован, возбуждено уголовное дело о госизмене.
На опубликованных кадрах видно, как оперативники задерживают злоумышленника на проселочной дороге, а затем доставляют в управление ФСБ по региону. Там его заводят в камеру. Показано, как задержанный сидит за столом, обхватив голову руками.
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ПроисшествияОренбургская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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