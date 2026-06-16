Появились кадры задержания украинского агента в Оренбургской области

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания молодого жителя Оренбургской области, который передал военной разведке Украины сведения о критически важной инфраструктуре для нанесения по ней ударов.

На опубликованных кадрах видно, как оперативники задерживают злоумышленника на проселочной дороге, а затем доставляют в управление ФСБ по региону. Там его заводят в камеру. Показано, как задержанный сидит за столом, обхватив голову руками.