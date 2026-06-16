Появились кадры задержания украинского агента в Оренбургской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ задержала молодого жителя Оренбургской области по подозрению в госизмене.
- Юноша передавал военной разведке Украины сведения о критически важной инфраструктуре для нанесения по ней ударов беспилотниками.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. ФСБ опубликовала видеоролик с кадрами задержания молодого жителя Оренбургской области, который передал военной разведке Украины сведения о критически важной инфраструктуре для нанесения по ней ударов.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Оренбургской области юноши, который через Telegram вышел на ГУР МО Украины и по заданию куратора собирал сведения об объектах критически важной инфраструктуры для нанесения по ним ударов беспилотниками. Задержанный арестован, возбуждено уголовное дело о госизмене.
На опубликованных кадрах видно, как оперативники задерживают злоумышленника на проселочной дороге, а затем доставляют в управление ФСБ по региону. Там его заводят в камеру. Показано, как задержанный сидит за столом, обхватив голову руками.