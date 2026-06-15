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Обвинения шефа полиции Лондона в адрес России вызвали гнев журналиста - РИА Новости, 15.06.2026
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07:50 15.06.2026 (обновлено: 07:59 15.06.2026)
Обвинения шефа полиции Лондона в адрес России вызвали гнев журналиста

Журналист Боуз высмеял шефа полиции Лондона за нелепые обвинения в адрес России

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Matt Dunham
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава полиции Лондона Марк Роули обвинил Россию и Иран в массовых протестах в Великобритании.
  • Ирландский журналист Чей Боуз высмеял заявление Марка Роули в соцсети Х.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял в соцсети Х заявление главы полиции Лондона Марка Роули, обвинившего Россию и Иран виновными в массовых протестах в Великобритании.
"Главный полицейский Великобритании считает, что в происходящем на улицах Великобритании виноваты Россия и Иран. Не проваливаемая миграционная политика, не идиотский политический провал, не вливание миллиардов скудных налоговых средств в провалившуюся украинскую диктатуру", — написал он.
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13 июня, 08:00
В субботу глава полиции Лондона Марк Роули, не приведя никаких доказательств и аргументов, обвинил Москву и Тегеран в охвативших Великобританию массовых протестах, которые начались неделю назад после того, как мужчина, приехавший из Судана, попытался обезглавить британца на одной из центральных улиц Белфаста.
В среду мигрант предстал перед судом по обвинению в покушении на убийство. Жертва нападения, Стивен Огилви, остался жив, но находится в больнице в тяжелом состоянии.
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В миреВеликобританияЛондонРоссияМарк РоулиЧей Боуз
 
 
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