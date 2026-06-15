Запад затягивает Азию в военно-политические механизмы, заявил дипломат

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Западные страны усиливают милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона, накачивая его западным вооружением, заявил Евгений Загайнов, постоянный представитель России при АСЕАН.
- Россия выступает за сохранение сложившейся в регионе системы безопасности, основанной на центральной роли АСЕАН и принципах равноправного сотрудничества.
- Юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию диалогового партнерства, пройдет в Казани 18 июня.
ДЖАКАРТА, 15 июн — РИА Новости. Западные страны усиливают милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона, накачивая страны оружием, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.
"Россия активно участвует в поддержании региональной архитектуры стабильности и безопасности, фундаментом которой был и остается принцип асеаноцентричности. С тревогой наблюдаем, как в этой части света с подачи западных игроков сейчас происходит опасное накопление конфликтного потенциала", — отметил Загайнов в интервью РИА Новости в преддверии юбилейного саммита Россия-АСЕАН в Казани.
По его словам, устойчивый характер приобретает курс на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона с закреплением в нем НАТО.
"Под эти задачи формируются узкоформатные военно-политические механизмы, куда пытаются затягивать и некоторые страны АСЕАН. Происходит активная накачка региона западным вооружением. Вызывает обеспокоенность процесс ремилитаризации Японии", — отметил дипломат.
Загайнов подчеркнул, что Россия выступает за сохранение сложившейся в регионе системы безопасности, основанной на центральной роли АСЕАН и принципах равноправного сотрудничества.
Юбилейный саммит Россия-АСЕАН, посвященный 35-летию диалогового партнерства, пройдет в Казани 18 июня. В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.
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