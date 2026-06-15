Рейтинг@Mail.ru
Запад затягивает Азию в военно-политические механизмы, заявил дипломат - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:45 15.06.2026
Запад затягивает Азию в военно-политические механизмы, заявил дипломат

Загайнов: Запад усиливает милитаризацию АТР, накачивая страны оружием

© Фото предоставлено МИД РФ Постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов
Постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото предоставлено МИД РФ
Постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные страны усиливают милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона, накачивая его западным вооружением, заявил Евгений Загайнов, постоянный представитель России при АСЕАН.
  • Россия выступает за сохранение сложившейся в регионе системы безопасности, основанной на центральной роли АСЕАН и принципах равноправного сотрудничества.
  • Юбилейный саммит Россия — АСЕАН, посвященный 35-летию диалогового партнерства, пройдет в Казани 18 июня.
ДЖАКАРТА, 15 июн — РИА Новости. Западные страны усиливают милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона, накачивая страны оружием, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.
"Россия активно участвует в поддержании региональной архитектуры стабильности и безопасности, фундаментом которой был и остается принцип асеаноцентричности. С тревогой наблюдаем, как в этой части света с подачи западных игроков сейчас происходит опасное накопление конфликтного потенциала", — отметил Загайнов в интервью РИА Новости в преддверии юбилейного саммита Россия-АСЕАН в Казани.
Подготовка к саммиту Россия — АСЕАН - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
В России назвали ключевые условия для расширения сотрудничества с АСЕАН
Вчера, 14:28
По его словам, устойчивый характер приобретает курс на милитаризацию Азиатско-Тихоокеанского региона с закреплением в нем НАТО.
"Под эти задачи формируются узкоформатные военно-политические механизмы, куда пытаются затягивать и некоторые страны АСЕАН. Происходит активная накачка региона западным вооружением. Вызывает обеспокоенность процесс ремилитаризации Японии", — отметил дипломат.
Загайнов подчеркнул, что Россия выступает за сохранение сложившейся в регионе системы безопасности, основанной на центральной роли АСЕАН и принципах равноправного сотрудничества.
Юбилейный саммит Россия-АСЕАН, посвященный 35-летию диалогового партнерства, пройдет в Казани 18 июня. В мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.
Россия-АСЕАН - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Эксперт оценил будущий визит лидеров АСЕАН в Россию
13 июня, 10:13
 
В миреРоссияКазаньЕвгений ЗагайновВладимир ПутинНАТОАзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала