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"Это крайне опасно". На Западе забили тревогу из-за ситуации с Россией - РИА Новости, 15.06.2026
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01:22 15.06.2026 (обновлено: 09:41 15.06.2026)
"Это крайне опасно". На Западе забили тревогу из-за ситуации с Россией

Профессор Миршаймер: Запад может спровоцировать жесткий ответ России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРакета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом Искандер по объектам военной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что западные политики заблуждаются, считая возможным безнаказанно угрожать выживанию России как государства.
  • По мнению Миршаймера, угроза выживанию страны, обладающей большим количеством ядерного оружия, может привести к рискованным шагам со стороны России.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Заблуждения западных политиков, считающих, что можно безнаказанно угрожать выживанию России как государства, привели к возникновению в мире чрезвычайно опасной ситуации, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"На Западе считают, будто можно давить на Россию, <…> что с помощью экономических санкций можно поставить Россию на колени, а поддерживая украинскую армию на поле боя, можно будет ее победить, <…> выбив из числа великих держав. <…> Это крайне опасный способ обращения с Россией. Ведь вы фактически угрожаете выживанию страны, имеющей огромное количество ядерного оружия. А когда великие державы оказываются в отчаянном положении, они могут пойти на невероятно рискованные шаги", — отметил он.
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По словам Миршаймера, недальновидная политика Запада в отношении России может привести к началу Третьей мировой войны.
"Мы думали, что можем просто помыкать Россией <…> и нам это сойдет с рук. Поэтому меня действительно удивляет, насколько изменилось западное мышление — со времен холодной войны до сегодняшнего дня. И, честно говоря, я нахожу сложившуюся ситуацию очень тревожной", — добавил профессор.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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В миреЗападЕвропаНАТОРоссияМоскваДжон МиршаймерЧикагский университет
 
 
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