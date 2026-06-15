"Это крайне опасно". На Западе забили тревогу из-за ситуации с Россией

"Мы думали, что можем просто помыкать Россией <…> и нам это сойдет с рук. Поэтому меня действительно удивляет, насколько изменилось западное мышление — со времен холодной войны до сегодняшнего дня. И, честно говоря, я нахожу сложившуюся ситуацию очень тревожной", — добавил профессор.