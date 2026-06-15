"Южная" группировка освободила более 100 зданий в Константиновке ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Южная» группировка активно наступает в юго-западной части Константиновки ДНР.
- За сутки в Константиновке освобождено более 100 зданий, потери ВСУ составили свыше 100 человек, три бронеавтомобиля и 18 пикапов.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Южная" группировка активно наступает в юго-западной части Константиновки ДНР, освобождено более 100 зданий, ВСУ потеряли свыше 100 военных, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы "Южной" группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают уничтожение ВСУ в юго-западной части населенного пункта. За сутки в Константиновке освобождено более 100 зданий. Потери противника составили свыше 100 человек, три бронеавтомобиля и 18 пикапов.", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18