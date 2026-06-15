В Курской области мужчина получил акубаротравму при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки дрона ВСУ на Рыльск Курской области мужчина получил акубаротравму.

Пострадавший получил первую медицинскую помощь и будет наблюдаться амбулаторно.

КУРСК, 15 июн - РИА Новости. Мужчина получил акубаротравму в результате атаки дрона ВСУ на Рыльск Курской области, ему оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Растет число жертв украинских преступлений. Сегодня вражеский дрон атаковал город Рыльск . В результате удара ранен местный житель. У 64-летнего мужчины акубаротравма", - сообщил Хинштейн в канале на платформе " Макс ".

Губернатор уточнил, что мужчине оказана первая медпомощь, он будет наблюдаться амбулаторно.