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В Курской области мужчина получил акубаротравму при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 15.06.2026
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18:43 15.06.2026 (обновлено: 18:46 15.06.2026)
В Курской области мужчина получил акубаротравму при атаке дрона ВСУ

Хинштейн: в Курской области мужчина получил акубаротравму при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки дрона ВСУ на Рыльск Курской области мужчина получил акубаротравму.
  • Пострадавший получил первую медицинскую помощь и будет наблюдаться амбулаторно.
КУРСК, 15 июн - РИА Новости. Мужчина получил акубаротравму в результате атаки дрона ВСУ на Рыльск Курской области, ему оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Растет число жертв украинских преступлений. Сегодня вражеский дрон атаковал город Рыльск. В результате удара ранен местный житель. У 64-летнего мужчины акубаротравма", - сообщил Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что мужчине оказана первая медпомощь, он будет наблюдаться амбулаторно.
"Уважаемые жители, вновь прошу всех быть крайне бдительными. Подлые нападки врага продолжаются. Пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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