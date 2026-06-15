В Курской области мужчина получил акубаротравму при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки дрона ВСУ на Рыльск Курской области мужчина получил акубаротравму.
- Пострадавший получил первую медицинскую помощь и будет наблюдаться амбулаторно.
КУРСК, 15 июн - РИА Новости. Мужчина получил акубаротравму в результате атаки дрона ВСУ на Рыльск Курской области, ему оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Губернатор уточнил, что мужчине оказана первая медпомощь, он будет наблюдаться амбулаторно.
"Уважаемые жители, вновь прошу всех быть крайне бдительными. Подлые нападки врага продолжаются. Пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности", - добавил он.