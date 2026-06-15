В поселке Херсонской области ВСУ обстреляли дом культуры и библиотеку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ обстреляли дом культуры и библиотеку в поселке Любимовка Херсонской области.
- Здания полностью сгорели, эти учреждения были одними из самых популярных в округе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. ВСУ обстреляли дом культуры и библиотеку в поселке Любимовка Херсонской области, здания полностью сгорели, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
По его словам, эти учреждения были одними из самых популярных в округе.
"Дети с радостью проводили в них свой досуг. Посещали мероприятия, играли, читали. Смеялись и радовались жизни, несмотря на протекание ее в прифронтовом населенном пункте", – добавил Филипчук.