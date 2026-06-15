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В поселке Херсонской области ВСУ обстреляли дом культуры и библиотеку - РИА Новости, 15.06.2026
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В поселке Херсонской области ВСУ обстреляли дом культуры и библиотеку

Филипчук: в поселке Херсонской области ВСУ обстреляли дом культуры и библиотеку

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОсколок боеприпаса
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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ обстреляли дом культуры и библиотеку в поселке Любимовка Херсонской области.
  • Здания полностью сгорели, эти учреждения были одними из самых популярных в округе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости. ВСУ обстреляли дом культуры и библиотеку в поселке Любимовка Херсонской области, здания полностью сгорели, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Каховский округ. ВСУ обстреляли Любимовский дом культуры и библиотеку. Сгорело все дотла", - написал Филипчук в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, эти учреждения были одними из самых популярных в округе.
"Дети с радостью проводили в них свой досуг. Посещали мероприятия, играли, читали. Смеялись и радовались жизни, несмотря на протекание ее в прифронтовом населенном пункте", – добавил Филипчук.
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