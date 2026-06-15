Киев планирует эвакуацию пяти предприятий в Славянске, связанных с ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Славянске планируют эвакуировать пять предприятий.
- Среди них завод, где велся ремонт военной техники ВСУ, и НИИ, где осуществлялась сборка БПЛА.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пять предприятий планируют эвакуировать в Славянске, в том числе завод, где велся ремонт военной техники ВСУ, а также НИИ, где велась сборка БПЛА, сообщило Минобороны РФ.
"Кроме того, в городе Славянск для эвакуации спланированы: Славянский машиностроительный завод, на котором осуществлялся ремонт военной техники ВСУ; Славянский завод тяжелого машиностроения ("Славтяжмаш"); Славянский завод строительных машин ("Бетонмаш"); Славянский завод "Зевс-керамика", использовавшийся для ремонта вооружения и военной техники ВСУ; Государственный НИИ высоких напряжений, в котором осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
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