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ВСУ используют жилую застройку под командный пункт в Сумах - РИА Новости, 15.06.2026
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06:48 15.06.2026
ВСУ используют жилую застройку под командный пункт в Сумах

РИА Новости: 425-й батальон ВСУ оборудовал командный пункт в жилой застройке Сум

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командный пункт 4-го батальона 425-го отдельного штурмового полка ВСУ оборудован в жилой застройке города Сумы.
  • Подразделение понесло потери в Шосткинском, Сумском и Краснопольском районах.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Командный пункт 4-го батальона 425-го отдельного штурмового полка ВСУ оборудован в жилой застройке города Сумы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В жилой застройке Сум оборудован командный пункт 4-го батальона 425 ошп, боевые группы которого должны купировать наши наступательные действия во всех районах области", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, подразделение уже понесло потери в ходе боевых действий на нескольких направлениях.
"В настоящее время националисты из этого подразделения ВСУ уже понесли потери в Шосткинском, Сумском и Краснопольском районах", - отметил он.
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