ВСУ используют жилую застройку под командный пункт в Сумах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командный пункт 4-го батальона 425-го отдельного штурмового полка ВСУ оборудован в жилой застройке города Сумы.
- Подразделение понесло потери в Шосткинском, Сумском и Краснопольском районах.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Командный пункт 4-го батальона 425-го отдельного штурмового полка ВСУ оборудован в жилой застройке города Сумы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В жилой застройке Сум оборудован командный пункт 4-го батальона 425 ошп, боевые группы которого должны купировать наши наступательные действия во всех районах области", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, подразделение уже понесло потери в ходе боевых действий на нескольких направлениях.
"В настоящее время националисты из этого подразделения ВСУ уже понесли потери в Шосткинском, Сумском и Краснопольском районах", - отметил он.
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22 июня 2022, 17:18