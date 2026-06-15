ВСУ используют жилую застройку под командный пункт в Сумах

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Командный пункт 4-го батальона 425-го отдельного штурмового полка ВСУ оборудован в жилой застройке города Сумы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По его словам, подразделение уже понесло потери в ходе боевых действий на нескольких направлениях.