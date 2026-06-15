Мобилизованные украинцы убили двух инструкторов ВСУ в Черниговской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Черниговской области на полигонах учебного центра «Десна» мобилизованные военнослужащие 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса» вступили в столкновение с инструкторами ВСУ.
- В результате конфликта были убиты несколько инструкторов, а зачинщиков перевели под город Звягель в Житомирской области.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мобилизованные украинские военные убили двух инструкторов ВСУ в Черниговской области, после чего были переведены в Житомирскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, конфликт произошел между мобилизованными военными 534-го инженерно-саперного батальона "Тиса" и инструкторами ВСУ.
"В Черниговской области на полигонах учебного центра "Десна" произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов", - рассказал он.
Собеседник добавил, что после конфликта зачинщиков конфликта перевели под город Звягель в Житомирской области.
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