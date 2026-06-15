Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованные украинцы убили двух инструкторов ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 15.06.2026
Мобилизованные украинцы убили двух инструкторов ВСУ в Черниговской области

РИА Новости: мобилизованные убили двух инструкторов ВСУ в Черниговской области

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черниговской области на полигонах учебного центра «Десна» мобилизованные военнослужащие 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса» вступили в столкновение с инструкторами ВСУ.
  • В результате конфликта были убиты несколько инструкторов, а зачинщиков перевели под город Звягель в Житомирской области.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Мобилизованные украинские военные убили двух инструкторов ВСУ в Черниговской области, после чего были переведены в Житомирскую область, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, конфликт произошел между мобилизованными военными 534-го инженерно-саперного батальона "Тиса" и инструкторами ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Украинский дезертир убил командира разведывательного подразделения ВСУ
30 мая, 06:52
Черниговской области на полигонах учебного центра "Десна" произошли столкновения мобилизованных военнослужащих с инструкторами, в ходе которых солдаты ВСУ убили нескольких инструкторов", - рассказал он.
Собеседник добавил, что после конфликта зачинщиков конфликта перевели под город Звягель в Житомирской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьЖитомирская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала