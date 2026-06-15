БЕЛГОРОД, 15 июн – РИА Новости. Украинские военнослужащие в 2022 году расстреляли гражданских в Харьковской области, которые пытались перейти линию фронта в их сторону с украинскими флагами, рассказал РИА Новости местный житель, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности.