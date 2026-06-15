Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2022 году украинские военнослужащие расстреляли колонну гражданских в Харьковской области.
- Гражданские с украинскими флагами пытались перейти линию фронта в сторону Харькова.
- После расстрела гражданское население решило остаться на подконтрольной России территории.
БЕЛГОРОД, 15 июн – РИА Новости. Украинские военнослужащие в 2022 году расстреляли гражданских в Харьковской области, которые пытались перейти линию фронта в их сторону с украинскими флагами, рассказал РИА Новости местный житель, попросивший не называть свое имя из соображений безопасности.
"У нас были патриоты так называемые. Они начали демонстрации делать с флагами. Их собрали, сказали: хотите – уходите. Они собрали колонну и с флагами начали выходить в сторону Рубленого", – рассказал местный житель.
Очевидец отметил, что колонна двигалась из Купянского района, подконтрольного ВС РФ, в сторону Харькова по трассе.
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"Они когда шли, впереди был блокпост украинский. Они с флагами шли, на машинах ехали аккуратно. Не дошли до блокпоста – и их с пулеметов расстреляли", – добавил местный житель.
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22 июня 2022, 17:18