ВС России нанесли удары по местам сборки дронов ВСУ дальнего действия

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВС России за сутки нанесли поражение местам хранения и сборки беспилотников ВСУ дальнего действия, сообщило Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - говорится в сообщении.

По словам военного ведомства, помимо этого были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.