Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
- Поражены военные аэродромы в Василькове, Умани, Черкассах и Красной Слободке, а также территориальные центры комплектования в Киеве.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВС РФ в ходе массированного удара высокоточным оружием поразили военные аэродромы в четырех населенных пунктах, а также территориальные центры комплектования в Киеве, сообщили в Минобороны России.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ночью ВС РФ в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск.