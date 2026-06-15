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ВС России поразили военные аэродромы в четырех населенных пунктах Украины - РИА Новости, 15.06.2026
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10:23 15.06.2026

ВС России поразили военные аэродромы в четырех населенных пунктах Украины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
  • Поражены военные аэродромы в Василькове, Умани, Черкассах и Красной Слободке, а также территориальные центры комплектования в Киеве.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ВС РФ в ходе массированного удара высокоточным оружием поразили военные аэродромы в четырех населенных пунктах, а также территориальные центры комплектования в Киеве, сообщили в Минобороны России.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ночью ВС РФ в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск.
"Нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальным центрам комплектования в городе Киеве. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКиевХарьков
 
 
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