ВС России поразили несколько предприятий в Киеве, собиравших БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России в ночь на 15 июня нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
- Поражены предприятия, которые занимались сборкой беспилотников и комплектующих к ним, в том числе из иностранных деталей.
- Среди пораженных объектов — "Киевский инновационный терминал „Новая почта“, который осуществлял доставку и хранение продукции двойного назначения.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в ходе массированного удара поразили несколько предприятий в Киеве, собиравших беспилотники и боеприпасы к ним, в том числе из иностранных комплектующих, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ в ночь на 15 июня в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск.
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"Поражены предприятия: …ООО "Беспилотные технологии", осуществляющего крупноузловую сборку из иностранных комплектующих ударных БПЛА большой дальности; "Киевский государственный завод "Буревестник", производящий БПЛА большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также поражены предприятия "Укр Армо Тех", где собирались боевые части для БПЛА и ракет различного типа, "Киевский агрегатный завод" и "Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации", где производились воздушные и космические летательные аппараты, выпускались и ремонтировались авиационные турбореактивные двигатели, а также комплектующие для дронов большой и средней дальности.
Кроме того, был поражен "Киевский инновационный терминал "Новая почта". Это предприятие осуществляло доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ.
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22 июня 2022, 17:18