ВС России поразили несколько предприятий в Киеве, собиравших БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Вооруженные силы России в ночь на 15 июня нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

Поражены предприятия, которые занимались сборкой беспилотников и комплектующих к ним, в том числе из иностранных деталей.

Среди пораженных объектов — "Киевский инновационный терминал „Новая почта“, который осуществлял доставку и хранение продукции двойного назначения.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в ходе массированного удара поразили несколько предприятий в Киеве, собиравших беспилотники и боеприпасы к ним, в том числе из иностранных комплектующих, сообщили в Минобороны РФ.

Харьков и Днепропетровск. ВС РФ в ночь на 15 июня в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев

« "Поражены предприятия: …ООО "Беспилотные технологии", осуществляющего крупноузловую сборку из иностранных комплектующих ударных БПЛА большой дальности; "Киевский государственный завод "Буревестник", производящий БПЛА большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также поражены предприятия "Укр Армо Тех", где собирались боевые части для БПЛА и ракет различного типа, "Киевский агрегатный завод" и "Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации", где производились воздушные и космические летательные аппараты, выпускались и ремонтировались авиационные турбореактивные двигатели, а также комплектующие для дронов большой и средней дальности.