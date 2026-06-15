ВС России нанесли удары по военным аэродромам и центрам комплектования ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ударили высокоточным оружием по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
- Нанесены удары также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования ВСУ, все назначенные объекты поражены.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские Вооруженные Силы также нанесли удары по военным аэродромам, территориальным центрам комплектования ВСУ, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ в ответ на теракты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
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"А также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.