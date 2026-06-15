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ВС России нанесли удары по военным аэродромам и центрам комплектования ВСУ - РИА Новости, 15.06.2026
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08:54 15.06.2026 (обновлено: 09:03 15.06.2026)
ВС России нанесли удары по военным аэродромам и центрам комплектования ВСУ

МО: ВС России нанесли удары по военным аэродромам и центрам комплектования ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ударили высокоточным оружием по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
  • Нанесены удары также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования ВСУ, все назначенные объекты поражены.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские Вооруженные Силы также нанесли удары по военным аэродромам, территориальным центрам комплектования ВСУ, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ в ответ на теракты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
«
"А также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКиевХарьков
 
 
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