В Подмосковье врачи спасли девочку, пострадавшую от укуса гадюки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли девочку, которая поступила в крайне тяжелом состоянии после укуса гадюки.
- У ребенка наблюдались спутанное сознание, выраженный отек кисти и болезненность при пальпации — классические признаки тяжелого отравления.
- Сейчас девочка чувствует себя хорошо и выписана домой без остаточных последствий.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли девочку, которая поступила в крайне тяжелом состоянии после укуса гадюки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Согласно сообщению, девочка поступила в медучреждение после укуса гадюки в крайне тяжелом состоянии - у нее наблюдалось спутанное сознание, выраженный отек кисти, болезненность при пальпации.
"Симптоматика, наблюдавшаяся при поступлении, — классический признак тяжелого отравления, требующий немедленной реанимационной поддержки. Что и было выполнено в нашем стационаре", - сказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации МОЦОМД Александр Герасимов, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой без каких-либо остаточных последствий под амбулаторное наблюдение, восстановление двигательной и чувствительной функции левой руки ожидается в самое ближайшее время.