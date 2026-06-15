В Подмосковье врачи спасли девочку, пострадавшую от укуса гадюки

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли девочку, которая поступила в крайне тяжелом состоянии после укуса гадюки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Согласно сообщению, девочка поступила в медучреждение после укуса гадюки в крайне тяжелом состоянии - у нее наблюдалось спутанное сознание, выраженный отек кисти, болезненность при пальпации.

В пресс-службе отметили, что сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой без каких-либо остаточных последствий под амбулаторное наблюдение, восстановление двигательной и чувствительной функции левой руки ожидается в самое ближайшее время.