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В Подмосковье врачи спасли девочку, пострадавшую от укуса гадюки - РИА Новости, 15.06.2026
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18:06 15.06.2026
В Подмосковье врачи спасли девочку, пострадавшую от укуса гадюки

В Подмосковье врачи спасли девочку после укуса гадюки

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли девочку, которая поступила в крайне тяжелом состоянии после укуса гадюки.
  • У ребенка наблюдались спутанное сознание, выраженный отек кисти и болезненность при пальпации — классические признаки тяжелого отравления.
  • Сейчас девочка чувствует себя хорошо и выписана домой без остаточных последствий.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли девочку, которая поступила в крайне тяжелом состоянии после укуса гадюки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Согласно сообщению, девочка поступила в медучреждение после укуса гадюки в крайне тяжелом состоянии - у нее наблюдалось спутанное сознание, выраженный отек кисти, болезненность при пальпации.
"Симптоматика, наблюдавшаяся при поступлении, — классический признак тяжелого отравления, требующий немедленной реанимационной поддержки. Что и было выполнено в нашем стационаре", - сказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации МОЦОМД Александр Герасимов, слова которого приводятся в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой без каких-либо остаточных последствий под амбулаторное наблюдение, восстановление двигательной и чувствительной функции левой руки ожидается в самое ближайшее время.
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