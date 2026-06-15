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Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.06.2026
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17:08 15.06.2026
Запад готовится к превентивным ударам по базам ВМФ России, заявил Патрушев

Патрушев: Запад прорабатывает возможность превентивных ударов по базам ВМФ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАндреевский флаг
Андреевский флаг - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Запад прорабатывает возможность превентивных ударов по базам ВМФ России.
  • По его словам, западные стратеги надеются заблокировать российский флот в морских базах и вынудить его с потерями прорывать блокаду.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Запад прорабатывает возможность превентивных ударов по базам ВМФ России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Западные стратеги надеются заблокировать российский флот в морских базах, вынудить с потерями прорывать блокаду, сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"И нужно понимать, что Запад готовится не просто к блокаде. Судя по поступающей информации, прорабатываются сценарии вплоть до превентивных ударов по нашим базам. Поэтому важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, способность противостоять всему спектру угроз, включая беспилотники, кибератаки и, конечно, диверсии", - добавил Патрушев.
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