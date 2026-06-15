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ВМФ должен оказываться под носом у вероятного противника, заявил Патрушев - РИА Новости, 15.06.2026
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17:06 15.06.2026 (обновлено: 17:11 15.06.2026)
ВМФ должен оказываться под носом у вероятного противника, заявил Патрушев

Патрушев: ВМФ РФ должен оказываться под носом у вероятного противника

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента Николай Патрушев заявил, что ВМФ должен действовать активно и оказываться под носом у вероятного противника.
  • По его мнению, важно обеспечить способность противостоять различным угрозам.
  • Патрушев подчеркнул, что примером активности ВМФ является проводка российских торговых судов в Ла-Манше у берегов Англии.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Военно-морскому флоту РФ не нужно ждать появления сил НАТО у морских границ России - необходимо самим действовать активно, оказываться под носом у вероятного противника, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность российского ВМФ, способность противостоять всему спектру угроз, включая беспилотники, кибератаки и диверсии, подчеркнул Патрушев в интервью "Российской газете".
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"Однако самое главное — это активная, напористая стратегия", - сказал он.
ВМФ РФ за счет своей выучки и решительности должен перехватывать инициативу, навязывать свою волю оппонентам у их берегов, заявил Патрушев.
«
"Не нужно ждать момента, когда натовские корабли, самолеты, беспилотники появятся у наших морских границ — они и так стремятся находиться там на постоянной основе. Наоборот, нужно самим оказываться под носом у вероятного противника", - подчеркнул он.
По словам Патрушева, хороший пример — проводка российских торговых судов ВМФ РФ в Ла-Манше, буквально у берегов Англии.
"Ни один британский корабль, ни один самолет даже не шелохнулись, чтобы перехватить наш конвой", - отметил он.
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БезопасностьРоссияЛа-МаншАнглияНиколай ПатрушевНАТО
 
 
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