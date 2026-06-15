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Вэнс заявил, что США ведут прямой диалог с Ираном - РИА Новости, 15.06.2026
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17:01 15.06.2026
Вэнс заявил, что США ведут прямой диалог с Ираном

Вэнс: США ведут прямой диалог с Ираном

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенные Штаты ведут прямой диалог с Ираном, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
  • По его словам, у США есть каналы связи с иранской стороной, поэтому Вашингтон позитивно оценивает перспективы достижения мирных договоренностей.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты ведут прямой диалог с Ираном, что повышает шансы на достижение мирной договоренности, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы разговаривали с этими людьми – иногда опосредованно, но иногда и напрямую. И именно это принципиально изменилось под руководством президента. Сейчас мы ведем прямой диалог с иранскими властями", – сказал Вэнс в эфире телеканала CNBC.
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По его словам, у США есть каналы связи с иранской стороной, поэтому Вашингтон позитивно оценивает перспективы достижения мирных договоренностей.
"У нас есть каналы связи там. Поэтому переговоры обещают быть успешными", - подчеркнул вице-президент США.
Вэнс добавил, что Соединенные Штаты больше не передают сообщения через стран-посредников, а по-настоящему ведут диалог с Ираном.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
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