Вэнс заявил, что США ведут прямой диалог с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соединенные Штаты ведут прямой диалог с Ираном, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
- По его словам, у США есть каналы связи с иранской стороной, поэтому Вашингтон позитивно оценивает перспективы достижения мирных договоренностей.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты ведут прямой диалог с Ираном, что повышает шансы на достижение мирной договоренности, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы разговаривали с этими людьми – иногда опосредованно, но иногда и напрямую. И именно это принципиально изменилось под руководством президента. Сейчас мы ведем прямой диалог с иранскими властями", – сказал Вэнс в эфире телеканала CNBC.
"У нас есть каналы связи там. Поэтому переговоры обещают быть успешными", - подчеркнул вице-президент США.
Вэнс добавил, что Соединенные Штаты больше не передают сообщения через стран-посредников, а по-настоящему ведут диалог с Ираном.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.