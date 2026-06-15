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Сделка с Ираном была подписана в электронном виде, утверждает Вэнс - РИА Новости, 15.06.2026
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16:36 15.06.2026 (обновлено: 16:51 15.06.2026)
Сделка с Ираном была подписана в электронном виде, утверждает Вэнс

Вэнс: сделка с Ираном была подписана в электронном виде в воскресенье

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что сделка с Ираном была подписана в электронном виде.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс утверждает, сделка с Ираном была подписана в электронном виде в воскресенье, не уточнив, кем именно.
"Мы уже подписали сделку в электронном виде вчера, и никакие деньги (Ирана - ред.) не были разморожены", — сказал Вэнс каналу ABC.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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