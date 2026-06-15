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Иран не получит ни доллара от США в рамках мирной сделки, заявил Вэнс - РИА Новости, 15.06.2026
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16:20 15.06.2026 (обновлено: 16:31 15.06.2026)
Иран не получит ни доллара от США в рамках мирной сделки, заявил Вэнс

Вэнс: Иран не получит ни доллара от США в рамках мирной сделки

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран не получит денег от США, но Вашингтон готов смягчить санкции при определенных условиях.
  • Ранее Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран не получит ни доллара от Соединенных Штатов в рамках мирной сделки, однако Вашингтон готов пойти на смягчение санкций.
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"Мы не собираемся давать им американских денег, ни один доллар американских денег не уйдет в Иран. Но что мы говорим, так это то, что мы готовы пойти на существенное смягчение санкций, если иранцы возьмут на себя долгосрочные обязательства", - сказал Вэнс каналу ABC.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.
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