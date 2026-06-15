Иран не получит ни доллара от США в рамках мирной сделки, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран не получит денег от США, но Вашингтон готов смягчить санкции при определенных условиях.
- Ранее Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран не получит ни доллара от Соединенных Штатов в рамках мирной сделки, однако Вашингтон готов пойти на смягчение санкций.
Президент США Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади в воскресенье подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. По словам главы МИД Ирана, меморандум Ирана и США включает немедленное завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане.