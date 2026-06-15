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Вэнс назвал условие получения Ираном доступа к фонду восстановления - РИА Новости, 15.06.2026
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15:55 15.06.2026 (обновлено: 16:03 15.06.2026)
Вэнс назвал условие получения Ираном доступа к фонду восстановления

Вэнс: Иран может получить доступ к фонду восстановления на $300 млрд

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Иран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов долларов.
  • Это возможно при условии, если страна выполнит свою часть обязательств по соглашению с США и коалицией стран Персидского залива.
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Иран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов долларов при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Ведущая телеканала CBS спросила Вэнса, соответствуют ли действительности заявления иранской стороны о возможном доступе к фонду восстановления на 300 миллиардов долларов.
«
"Такого рода возможность может быть им предоставлена за счет фонда, финансируемого коалицией стран Персидского залива, при условии, что они выполнят свою часть обязательств", — ответил вице-президент США.
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