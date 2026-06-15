Вэнс назвал условие получения Ираном доступа к фонду восстановления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Иран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов долларов.
- Это возможно при условии, если страна выполнит свою часть обязательств по соглашению с США и коалицией стран Персидского залива.
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Иран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов долларов при условии выполнения своих обязательств по соглашению с США, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
Ведущая телеканала CBS спросила Вэнса, соответствуют ли действительности заявления иранской стороны о возможном доступе к фонду восстановления на 300 миллиардов долларов.
«
"Такого рода возможность может быть им предоставлена за счет фонда, финансируемого коалицией стран Персидского залива, при условии, что они выполнят свою часть обязательств", — ответил вице-президент США.