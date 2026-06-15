США готовы содействовать возвращению Ирана в мировую экономику, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности содействовать возвращению Ирана в мировую экономику.
- Это будет возможно при условии выполнения Тегераном своих обязательств и допуска реальных инспекций ядерной программы.
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. США будут содействовать возвращению Ирана в мировую экономику, если Тегеран будет выполнять обязательства и допустит реальные инспекции своей ядерной программы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире CBS.
"Если вы готовы выполнять свои обязательства, если готовы допустить реальные инспекции вашей ядерной программы, тогда мы будем содействовать вашему возвращению в мировую экономику", - сказал Вэнс.