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США готовы содействовать возвращению Ирана в мировую экономику, заявил Вэнс - РИА Новости, 15.06.2026
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15:47 15.06.2026 (обновлено: 16:01 15.06.2026)
США готовы содействовать возвращению Ирана в мировую экономику, заявил Вэнс

Вэнс: США готовы содействовать возвращению Ирана в мировую экономику

© REUTERS / Kevin LamarqueВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о готовности содействовать возвращению Ирана в мировую экономику.
  • Это будет возможно при условии выполнения Тегераном своих обязательств и допуска реальных инспекций ядерной программы.
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. США будут содействовать возвращению Ирана в мировую экономику, если Тегеран будет выполнять обязательства и допустит реальные инспекции своей ядерной программы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире CBS.
"Если вы готовы выполнять свои обязательства, если готовы допустить реальные инспекции вашей ядерной программы, тогда мы будем содействовать вашему возвращению в мировую экономику", - сказал Вэнс.
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