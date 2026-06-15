СМИ: США могут сократить присутствие на Ближнем Востоке после сделки с ИРИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном предполагает сокращение численности американских войск на Ближнем Востоке после подписания итоговой сделки.
- Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании США и Ирана предполагает сокращение численности американских войск на Ближнем востоке, но только после подписания итоговой сделки, утверждает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.
"Соглашение предусматривает сокращение вооруженных сил в регионе после подписания окончательной сделки, которая, опять же, является соглашением, которое, как мы предполагаем, мы можем заключить", - приводит телеканал слова высокопоставленного чиновника.
Он также отметил, что с февраля США значительно расширили свое военное присутствие в регионе и надеются его сократить.
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня и предполагает, как отмечала иранская сторона, завершение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. При этом в понедельник президент США Дональд Трамп подтвердил, что меморандум с Ираном фактически подписан, но не уточнил, как именно это было сделано.