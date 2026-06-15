США готовы разморозить иранские активы и снять санкции, сообщили СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США готовы снять часть санкций с Ирана, утверждает агентство Рейтер.
- Вашингтон рассматривает также возможность разблокировки замороженных активов Тегерана.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США готовы снять часть санкций с Ирана и разморозить иранские активы, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"США готовы разблокировать замороженные средства (Ирана - ред.) и ослабить санкции", - пишет агентство со ссылкой на чиновника.