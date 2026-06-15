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США готовы разморозить иранские активы и снять санкции, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
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19:05 15.06.2026 (обновлено: 19:12 15.06.2026)
США готовы разморозить иранские активы и снять санкции, сообщили СМИ

Reuters: США готовы разморозить иранские активы и снять санкции

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США готовы снять часть санкций с Ирана, утверждает агентство Рейтер.
  • Вашингтон рассматривает также возможность разблокировки замороженных активов Тегерана.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США готовы снять часть санкций с Ирана и разморозить иранские активы, утверждает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
"США готовы разблокировать замороженные средства (Ирана - ред.) и ослабить санкции", - пишет агентство со ссылкой на чиновника.
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