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США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения обогащенного урана, заявил Вэнс - РИА Новости, 15.06.2026
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15:52 15.06.2026 (обновлено: 15:59 15.06.2026)
США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения обогащенного урана, заявил Вэнс

Вэнс: США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения обогащенного урана

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенные Штаты обсуждают с Ираном уничтожение обогащенного урана в республике.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о возможном сотрудничестве с МАГАТЭ и Ираном в этом вопросе.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты обсуждают с Ираном вопрос уничтожения находящегося в республике обогащенного урана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы, конечно, обсуждаем с иранцами то, как мы собираемся уничтожить эти запасы... Мы говорим о сотрудничестве с МАГАТЭ и Ираном в вопросе уничтожения этого обогащенного урана, независимо от того, будем ли мы играть в этом процессе роль наблюдателей или более активную роль", - сказал Вэнс каналу CBS.
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