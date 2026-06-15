США обсуждают с Ираном вопрос уничтожения обогащенного урана, заявил Вэнс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соединенные Штаты обсуждают с Ираном уничтожение обогащенного урана в республике.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о возможном сотрудничестве с МАГАТЭ и Ираном в этом вопросе.
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты обсуждают с Ираном вопрос уничтожения находящегося в республике обогащенного урана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Мы, конечно, обсуждаем с иранцами то, как мы собираемся уничтожить эти запасы... Мы говорим о сотрудничестве с МАГАТЭ и Ираном в вопросе уничтожения этого обогащенного урана, независимо от того, будем ли мы играть в этом процессе роль наблюдателей или более активную роль", - сказал Вэнс каналу CBS.