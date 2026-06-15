В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога.
- Воздушная тревога в большинстве областей была объявлена в 19:30 мск.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в большинстве областей была объявлена в 19.30 мск. В некоторых районах Сумской и Харьковской областей сигнал воздушной тревоги звучит уже более часа.