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В Сумской области пропадают техники, обслуживающие самолеты ВВС Украины - РИА Новости, 15.06.2026
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В Сумской области пропадают техники, обслуживающие самолеты ВВС Украины

РИА Новости: в Сумской области пропадают техники, обслуживающие самолеты ВСУ

© AP Photo / LIBKOSИстребитель Миг-29 ВВС Украины
Истребитель Миг-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / LIBKOS
Истребитель Миг-29 ВВС Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие вспомогательных частей ВВС Украины, включая техников, массово пропадают без вести в Краснопольском районе Сумской области.
  • Украинское командование ранее отправляло в штурмовые подразделения военнослужащих взводов охраны и мобильных групп ПВО ВВС Украины.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Военнослужащие вспомогательных частей ВВС Украины, в том числе техники, обслуживающие украинскую авиацию, продолжают массово пропадать "без вести" в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Военнослужащие вспомогательных частей ВВС Украины продолжают массово пропадать "без вести" в Краснопольском районе Сумской области. В штурмовые группы отправляют непосредственно техников, обслуживавших ранее украинскую авиацию", – сказал собеседник агентства.
По его данным, ранее украинское командование отправляло в штурмовые подразделения военнослужащих взводов охраны и мобильных групп ПВО ВВС Украины.
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