Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие вспомогательных частей ВВС Украины, включая техников, массово пропадают без вести в Краснопольском районе Сумской области.
- Украинское командование ранее отправляло в штурмовые подразделения военнослужащих взводов охраны и мобильных групп ПВО ВВС Украины.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Военнослужащие вспомогательных частей ВВС Украины, в том числе техники, обслуживающие украинскую авиацию, продолжают массово пропадать "без вести" в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Военнослужащие вспомогательных частей ВВС Украины продолжают массово пропадать "без вести" в Краснопольском районе Сумской области. В штурмовые группы отправляют непосредственно техников, обслуживавших ранее украинскую авиацию", – сказал собеседник агентства.
По его данным, ранее украинское командование отправляло в штурмовые подразделения военнослужащих взводов охраны и мобильных групп ПВО ВВС Украины.