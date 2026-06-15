В Сумской области пропадают техники, обслуживающие самолеты ВВС Украины

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Военнослужащие вспомогательных частей ВВС Украины, в том числе техники, обслуживающие украинскую авиацию, продолжают массово пропадать "без вести" в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.